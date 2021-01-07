محمد هاني يقع في فخ كورونا.. مسحة للاطمئنان على لاعبي الأهلي قبل مباراة سيراميكا

كشفت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الأهلي عن إصابة اللاعب محمد هاني بفيروس كورونا.

وقال مدير الكرة بالنادي، سيد عبد الحفيظ، أن مسحة جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني جاءت سلبية، باستثناء اللاعب محمد هاني.

وبهذه النتيجة يكون محمد هاني مستبعدا من مباراة الأهلي امام سيراميكا المقرر إقامتها غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الممتاز.‏

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عمرو السولية تعافيه من فيروس كورونا بعد معاناته من الفيروس اللعين لفترة طويلة، وغاب عن الأهلي منذ مباراة فريقه ضد سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعاني الأهلي من الإصابات بكورونا والتي تسببت في حرمانه من عدد من لاعبيه خاصة في مباراة وادي دجلة بالدوري، حيث تسبب الفيروس اللعين في فقدان خدمات كلا من عمرو السولية وأفشة ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمود كهربا، بخلاف الغيابات للإصابة مثل جونيور أجايي وناصر ماهر.