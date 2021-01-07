التأمين الصحي: صرف «شنطة» العلاج لمصابي كورونا في العزل المنزلي

كشفت هيئة التأمين الصحي، عن طريقة صرف العلاج لحالات كورونا، المعزولة منزليًا من مستشفيات هيئة التأمين الصحي، حيث يتم تجهيز شنط العلاج بقسم الطوارئ من خلال صيدلية المستشفى ويتم تسجيل الحالات في سجل العزل المنزلي ويشمل اسم المريض والحالة المرضية والرقم التأمين والرقم القومي.

وتضمنت الضوابط أن يتم كتابة العلاج لمرضى العزل المنزلي على تذكرة الاستقبال طبقا للجرعات الموصوفة وطبقا للبرتوكولات العلمية المحدثة، ويتم صرف العلاج للمريض من قسم الطوارئ، ثم استعراض شنط العلاج فى اليوم التالي من صيدلية المستشفى.

وشملت الضوابط تسليم المريض شنطة العلاج وورقة مرفق بها التعليمات وإرشادات العزل المنزلي كما يتم التواصل مع مرضي العزل ومتابعتهم تليفونيا من خلال فرق متابعة الحالات داخل المستشفيات.

وأوضحت هيئة التأمين الصحي أنه يتم صرف علاج كورونا لمنتفعى التأمين الصحى وغير المنتفعين مجانا ويتم تحديث العلاج فى حالة تحديث البروتوكولات من قبل وزارة الصحة.