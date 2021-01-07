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ماريوت العالمية تبحث إقامة فنادق 3 و4 نجوم بمصر

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أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك بالسيد Satya Anand، رئيس شركة ماريوت العالمية ومنطقة أوروبا و الشرق الأوسط و أفريقيا، و الوفد المرافق له، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي و الفندقي، و ذلك في إطار زيارته إلى مصر .

واستهل السيد Satya Anand الاجتماع باستعراض سياسة الشركة فيما يخص التوسع في إنشاء الفنادق بصفة عامة و توجهها الحالي إلي إنشاء فنادق ذات الثلاثة و الأربعة نجوم لمخاطبة كافة الفئات بالمجتمعات و تقديم الخدمات المختلفة، معربا عن رغبة الشركة في إقامة مثل هذه النوعية من الفنادق في مصر.

كما شرح برنامج التحسين التدريبي في مجال الضيافة و الذي تقوم بتنفيذه الشركة في مصر بهدف خلق الكفاءات من المجتمع المحلي و انطلاق الخريجين و تسليمهم قيادة القطاع الفندقي في الدولة و ذلك من خلال تدريب الطلبة و أعتماد نهج متخصص في المهن القيادية في مجال الضيافة.

ورحب الوزير بالحضور و بفكرة إقامة الفنادق والتي تقوم بها الشركة، مشيرا إلى أنه في إطار سياسة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية السياحية بالمدن السياحية و المدن الجديدة، فإنه يمكن إقامة المزيد من المنشأت الفندقية في عدد من المدن السياحية مثل أسوان و منطقة الساحل الشمالي و مدينة العلمين الجديدة، مؤكدا علي أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا للنهوض بالقطاع السياحي و تقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء، أكد السيد Anand علي أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات السياحية و الآثرية و الطبيعية و هو ما يخلق طلب متكرر للزيارة عليها، و أنه سيقوم بعدد من الزيارات للمناطق السياحية و الأثرية ضمن برنامج زيارته لمصر.

جدير بالذكر أن شركة ماريوت الدولية هي شركة ضيافة متنوعة أمريكية تدير مجموعة و اسعة من الفنادق و المنتجعات و تدير اكثر من ٢٥ فندقا في مختلف المحافظات المصرية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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