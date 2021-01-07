بيان هام من وزارة الأوقاف بشأن المساجد وتشكيل لجنة في حال انعقاد دائم

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محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزارة الأوقاف منذ ساعات قليلة بالإعلان عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع، وعضوية مدير عام الحوكمة والمراجعة الداخلية ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش، ومدير عام الشئون القانونية، ويكون لهذه اللجنة السلطة الكاملة في اتخاذ ما تراه مناسباً حيال أي مخالفات بالإجراءات الوقائية في المساجد.

بيان هام من وزارة الأوقاف بشأن المساجد

وشددت الأوقاف في أكثر من لقاء على ضرورة تنفيذ كامل الإجراءات الإحترازية من تباعد بين المصلين وإحضار كل شخص للمصلى الخاص بهن مع ارتداء الكمامة وعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات التابعة للمساجد، مع التحذير من إقامة أي مناسبات بالمساجد من عقود قران أو عزاء أو صلاة جنازة.

وأضاف بيان وزارة الأوقاف أنه في حالة إذا رأي أي مدير مديرية ضرورة لغلق أي مسجد فيجب عليه أن يرفع الأمر بشكل فوري لرئيس اللجنة مباشرة، واللجنة هي من تقرر غلق المسجد أو معاقبة المقصرين.

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كما شدد بيان الأوقاف على عدم فتح أي مسجد تم إغلاقه، سواء كان مغلق في السابق أو تم غلقه بعد هذا التنبية إلا بمعرفة اللجنة المشكلة والتي هي في حالة انعقاد دائم، وذلك كما في البيان التالي.