انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. زيادة في مرتبات يناير 2021 للعاملين بالأوقاف لتحسين أحوالهم المعيشية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قالت وزارة الأوقاف اليوم أن هناك 20% زيادة في مرتبات يناير 2021، وتصل هذه الزيادة من 200 إلى 250 جنيه في الشهر لأئمة وزارة الأوقاف ممن اجتازوا الإختبارات التأهلية، أو الحاصلين على دكتوراه أو الحاصلين على دراسات عليا سنتين، وذلك بواقع 50 جنيه زيادة في التحسين لكل خطبة.

زيادة في مرتبات يناير 2021

وجاءت هذه الزيادة كالتالي:

درجة أستاذ جامعي، يرفع بد الخطبة من 200 جنيه إلى 250 جنيه. درجة أستاذ مساعد يرفع بدل الخطبة من 150 إلى 200 جنيه. درجة مدرس جامعي يرفع بدل الخطبة من 135 إلى 150 جنيه. مؤهل عالي أزهري، يرفع بدل الخطبة من 100 إلى 120 جنيه.

وقام وزير الأوقاف باعتماد هذه الزيادة أيضاً لخطباء المكافأة بدءً من مرتبات يناير 2021، وذلك من أجل تحسين الأحوال المعيشية.

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وفي ذات السياق اعتمد الوزير بدء تطبيق حافز التميز لأئمة وزارة الأوقاف، وذلك بواقع 500 جنيه للأئمة الحاصلين على الدكتوراه، و300 جنيه للحاصلين على الماجستير، و100 جنيه للأئمة الحاصلين على دراسات عليا.

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم لاختبار التحسين وذلك لخطباء المكافأة من الحاصلين على مؤهلات عليا والغير معينين في الحكومة أو القطاع العام.