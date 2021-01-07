دوت الخليج ينفرد بنشر رؤساء اللجان النوعية ببرلمان 2021

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج أنه تم الاستقرار علي رئاسة عدد من القيادات البرلمانية للجان النوعية الـ25 بمجلس النواب، وذلك بعد انطلاق أعمال الفصل التشريعي الثاني، عقب الدعوة المنتظرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

النائب أحمد السجيني رئيسا للجنة الإدارة المحلية

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ببرلمان 2015، سيواصل رئاسته للجنة ببرلمان 2021، وذلك بعدما شهدت أداء متميز في شؤون الإدارة المحلية على مدار الخمس سنوات، واقتحام عدد من الملفات التى تهم المواطن، وتساعد الحكومة في أداء مهمتها، من منطلق المسؤولية المشتركة بين مجلس النواب، والسلطة التنفيذية، وسيكون عليها تطلعات أكبر في إنهاء قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر أن يكون على الأولويات بالفترة المقبلة.

المهندس أشرف رشاد رئيسا للجنة الشباب والرياضة

المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، سيواصل أيضا رئاسته للجنة ببرلمان 2021، حيث هناك العديد من الملفات الرياضية وذات صلة مباشرة بالشباب اقتحمتها اللجنة في الفصل التشريعي الأول بحاجة إلي استكمال ومتابعة مع السلطة التنفيذية، وخاصة علي مستوى البيئة التشريعية التي تضمنت إصدار قانون الرياضة، وقانون الهيئات الشبابية وتعديلات أخري، بجانب ملف الاستثمار الرياضي الذي نجح في إقراره البرلمان بالفضل التشريعي الأول وبحاجة إلى جهود كبيرة لمتابعته والتوعية به وتسهيل بيئة التنفيذ وغيرها من الملفات ذات الصلة بالشباب والرياضة بكل تحدياتها.

النائب طارق رضوان رئيسا للجنة الشئون الإفريقية

النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، سيواصل أيضا رئاسته للجنة ببرلمان 2021، فى ضوء التحديات الكبيرة التي تعمل في إطارها الدولة المصرية نحو عمقها الإفريقي، والتوجه الكبير للقيادة السياسية نحو القارة السمراء بعد إشكاليات الأعوام الماضي التي سبقت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي لعب رضوان في رئاسته للجنة بالفصل التشريع الأول دور فعال في دعم توجه القيادة السياسية حيث أجرت اللجنة بالتنسيق مع رئيس المجلس العديد من الزيارات لدول إفريقيا.

النائب هشام الحصري رئيسا للجنة الزراعة

النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، سيواصل أيضا رئاسته للجنة الزراعة، بعد أن شهدت في الجزء الثاني من الفصل التشريعي الأول حالة مختلفة من الأداء والتغيير، ووضع ملفات الزراعة والري على طاولة المناقشات دائما، وتقديم توصيات للحكومة من أجل التغلب علي إشكاليات الواقع الزراعي، كما أنها وضعت الفلاح المصري ومشكلاته في مقدمة الأولويات وعملت علي إثارة كل مشكلاته بتوصيات للحكومة من أجل التخفيف من الأعباء عليه.

الدكتور أشرف حاتم رئيسا للجنة الصحة

الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق، تم التوافق علي رئاسته للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب 2021، حيث خبرته الكبيرة في الشأن الصحي، والتى تمكنه من أداء رئاسي مختلف للجنة خلال الفترة المقبلة في ضوء التحديات الكبيرة التى تواجه القطاع الصحي في مصر مع أزمة كورونا التي يعاني منها العالم أجمع.

الدكتور سامي هاشم رئيسا للجنة التعليم

الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب،سيواصل رئاسته رئاسته للجنة التعليم 2021، بعدما شهدت اللجنة أداء مختلف ومتميز في الجزء الثاني من الفصل التشريعي الأول، خاصة في ضوء تحديات المنظومة التعليمية في مصر، ورؤي تطوير التعليم من قبل السلطة التنفيذية، فيما يواصل النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الأتصالات بمجلس النواب، رئاسته للجنة شئون الاتصالات وسط تحديات كبيرة ذات صلة بالتحول الرقمي والتى يتطلب دور وأداء مختلف خلال الفترة المقبلة.

النائب عماد سعد حمودة رئيسا للجنة الإسكان

النائب عماد سعد حموده، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، سيواصل أيضا رئاسته للجنة الإسكان بمجلس النواب، 2021، حيث تحديات هذا الملف كبيرة وتحتاج لمواصلة جهود اللجنة ببرلمان 2015 والتى شهدت تطور في الأداء بشأن ملفات الإسكان في مصر وفتح جميع الملفات التى تهم المواطن وتساعد الحكومة في أداء مهمتها للتغلب على إشكاليات هذا الملف، فيما النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الإقتصادية سيواصل رئاسته أيضا للجنة.

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