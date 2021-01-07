ترامب وأنصاره حديث الصحف الأجنبية والعربية بعد اقتحام الكونغرس

انتهى حظر التجول الذي تم فرضه في العاصمة واشنطن، تزمنًا مع الفوضى التي عمت أمام مبنى الكونجرس الأمريكى، من قبل أنصار ترامب مساء أمس الأربعاء.

هجوم السوشيال ميديا ضد ترامب

بادرت مواقع السوشيال ميديا "فيسبوك وتويتر" بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصتيهما بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس للاحتجاج على الانتخابات الامريكية.

وأكد موقع تويتر، أنه أغلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة، وحذر لأول مرة من أنه من الممكن إيقافه بشكل نهائي بسبب إنتهاكه لقواعد موقع التدوينات "تويتر".

فوضى في امريكا

سيطرت مشاهد الفوضى واقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء، وحتى الساعات الأولى من صباح الخميس على الصفحات الأولى للصحف الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، والتي قد أسفرت عن 4 ضحايا وعشرات المصابين.

تصدرت مشاهد العنف جميع الصحف الاوروبية والمحلية على السواء ليكون حديث الساعة، حيث أشارت واشنطن بوست إلى تظاهرات أنصار ترامب قائلة: "جماعات موالية لترامب تخترق الكونجرس .. والرئيس يحرض على اعمال العنف"، فضلًا عن صحيفة نيويورك تايمز التي قالت في عنوانها الرئيسي: "أعمال عنف في الكونجرس تفرض إخلاء القاعات".

كانت قد اعتقلت قوات الحرس الوطني عشرات المتظاهرين الذين خرجوا في تظاهرة "أوقفوا سرقة الانتخابات"، كما فرقوا المتظاهرين عبر قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الموقف.