مصادر لـ دوت الخليج: النائب أحمد السجيني رئيسًا للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 2021

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج أن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ببرلمان 2015، سيواصل رئاسته للجنة ببرلمان 2021.

جاء ذلك بعدما شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أداء متميز في شؤون الإدارة المحلية على مدار الخمس سنوات، واقتحام عدد من الملفات التى تهم المواطن، وتساعد الحكومة في أداء مهمتها، من منطلق المسؤولية المشتركة بين مجلس النواب، والسلطة التنفيذية، وسيكون عليها تطلعات أكبر في إنهاء قانون الإدارة المحلية الجديد المنتظر أن يكون على الأولويات بالفترة المقبلة.

أداء لجنة الإدارة المحلية ببرلمان 2015

النائب المهندس أحمد السجينى، كان الأمين العام لائتلاف دعم مصر ، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال 5أعوام متتالية من 2016 حتى تاريخه، وتولي أمين عام ائتلاف دعم مصر ائتلاف الأغلبية النيابية بمجلس النواب المصرى في دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الأول.

ويترقب الشعب المصري دعوة الرئيس السيسي للبرلمان للانعقاد في موعد لاحق ليوم 9يناير ، حيث تنص مادة 276 من اللائحة بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.