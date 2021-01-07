مصادر لـ دوت الخليج.. المهندس أشرف رشاد رئيسًا للجنة الشباب والرياضة ببرلمان 2021

قالت مصادر خاصة لموقع دوت الخليج أن المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، سيواصل أيضا رئاسته للجنة ببرلمان 2021.

النائب أشرف رشاد الشريف ولجنة الشباب والرياضة

يأتي ذلك في ضوء العديد من الملفات الرياضية وذات صلة مباشرة بالشباب التي اقتحمتها اللجنة في الفصل التشريعي الأول كونها بحاجة إلي استكمال ومتابعة مع السلطة التنفيذية، وخاصة علي مستوى البيئة التشريعية التي تضمنت إصدار قانون الرياضة، وقانون الهيئات الشبابية وتعديلات أخري، بجانب ملف الاستثمار الرياضي الذي نجح في إقراره البرلمان بالفضل التشريعي الأول وبحاجة إلى جهود كبيرة لمتابعته والتوعية به وتسهيل بيئة التنفيذ وغيرها من الملفات ذات الصلة بالشباب والرياضة بكل تحدياتها.

دعوة البرلمان للانعقاد

ويترقب الشعب المصري دعوة الرئيس السيسي للبرلمان للانعقاد في موعد لاحق ليوم 9يناير ، حيث تنص مادة 276 من اللائحة بأن يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونـان ثم باقى الأعضاء عضواً عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة. وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.