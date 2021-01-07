حقيقة إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا



أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي باستثناء محمد هاني الذي سيتم إعادة المسحة له يوم السبت المقبل

وقد تم شفاء لاعب الفريق عمرو السولية بعد إجراء مسحة طبية وقد تغيب عن مباريات الفريق خلال الفترة السابقة ومن ابزها مباراة وادي دجلة و"سونيديب" ،حيث اجرا جميع الفريقة مسحة طبية.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة امام فريق سيراميكا كيلوبترا غداً الجمعة المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف علي استاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.

ويواصل المارد الأحمر تدريباته استعدادا لسيراميكا الذى يقدم مستويات مميزة فى الدورى العام مكنته من جمع سبع نقاط من أصل أربع مباريات خاصها فى الدورى العام.بينما النادي الاهلي يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أصل 4 مواجهات خاضها .

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي انتصر علي فريق "سونيديب"بنتيجة 4/0 ضمن منافسات الجوله ال32 من بطولة افريقيا وسحق المارد الأحمر بطل النيجرحيث احرز الأهداف كل من طاهرمحمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.