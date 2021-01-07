حقيقة إصابة لاعب الأهلي بفيروس كورونا

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ سلبية المسحة الطبية للاعبي الأهلي باستثناء محمد هاني الذي سيتم إعادة المسحة له يوم السبت المقبل
ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة امام فريق سيراميكا كيلوبترا غداً الجمعة المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف علي استاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.ويواصل المارد الأحمر تدريباته استعدادا لسيراميكا الذى يقدم مستويات مميزة فى الدورى العام مكنته من جمع سبع نقاط من أصل أربع مباريات خاصها فى الدورى العام.بينما النادي الاهلي يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أصل 4 مواجهات خاضها .
والجدير بالذكر أن النادي الأهلي انتصر علي فريق "سونيديب"بنتيجة 4/0 ضمن منافسات الجوله ال32 من بطولة افريقيا وسحق المارد الأحمر بطل النيجرحيث احرز الأهداف كل من طاهرمحمد طاهر ووليد سليمان وبدر بانون ومحمود كهربا.
وفي الدوري الممتاز تعادل بنتيجة سلبيه امام فريق وادي دجلة ، وقد فاز المارد الأحمر بجائزة "جلوب سوكر" كأفضلفريق في الشرق الأوسط وتسلم الجائزة رئيس النادي محمود الخطيب.
وعانى الأهلي من الإصابات بكورونا والتي تسببت في حرمانه من عدد من لاعبيه خاصة في مباراة وادي دجلة بالدوري، حيث تسبب الفيروس في فقدان خدمات كلا من عمرو السولية وأفشة ومحمد هاني وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومروان محسن ومحمود كهربا، بخلاف الغيابات للإصابة مثل جونيور أجايي وناصر ماهر .
وبسبب تلك الإصابات تأثر الفريق من نتيجة مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز،وقد ضم النادي الأهلي مهاجم الجونة والتر بواليا لمدة 4 مواسم وذلك بسبب دعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة وفي ظل انخفاض مستوي مروان محسن خلال الفترة السابقة والذي جعلة يتعرض لكثير من الإنتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي من جمهور القلعة الحمراء .
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