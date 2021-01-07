أحمد أبو هشيمة لـ دوت الخليج في ذكري عيد الميلاد الميجد: القيادة السياسية تُغلب قيم المواطنة بين الجميع

هنأ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، الإخوة الأٌقباط بذكري عيد الميلاد الميجد، مؤكدا علي أن تقرير مجلس الوزراء أمس الأربعاء والذي جاء تحت عنوان" دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المساواة وعدم التمييز..المصريون يضعون ركائز بناء دولة "المواطنة والوحدة الوطنية"، ما هو إلا كشف عن وضع استثنائي تعيشه مصر الآن ربما لم تعشه من قبل في الحقبتين الحديثة والمعاصرة.

أحمد أبو هشيمة وعيلاد الميلاد المجيد

جاء ذلك في حديثه لموقع دوت الخليج في ذكري عيد الميلاد المجيد، مؤكدا علي إن الأمة المصرية كانت دائما قادرة على مواجهة محاولات الفتنة والنيل من وحدتها، ولكن القيادة السياسية الحالية عظمت من قدرة هذه الأمة علي مواجهة التحديات ورفعت مناعة المصريين ضد قوى الشر في الداخل والخارج.

في السياق ذاته قال:"هنيئا لكل المصريين عيدهم ووحدتهم وتحية للقيادة السياسية التي تحترم الدستور وتغلب قيم المواطنة والمساواة والعدل بين أبناء الوطن".

أبو هشيمة والقيادة السياسية

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية نقلة حضارية ترسخ مبدأ حرية الاعتقاد، تفعيلاً للمادة 235 من الدستور، والتى ترتب عليها إصدار القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم وبناء وترميم الكنائس، من مجلس النواب الحالي وقد تم إصدار 18 قراراً للتقنين من قبل اللجنة منذ مايو 2018 وحتى ديسمبر 2020، حيث تم إصدار 4 قرارات في عام 2018بإجمالي 508 كنيسة ومبنى، بواقع 53 كنيسة ومبنى في مايو، و167 كنيسة ومبنى في مايو، و120 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى في ديسمبر.

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