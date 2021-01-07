الصحة العالمية: سلالة فيروس كورونا الجديدة تنتشر في 22 دولة

صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كوورنا الجديدة في 22 دولة أوروبية، وذلك بعد ظهورها الأول في لندن منذ فترة وجيزة.

سلالة فيروس كورونا الجديدة

وأوضح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أروربا، هانز كلوغ، في تصريحات صحفية، أنه كان من المتوقع تحور فيروس كورونا مع مرور الوقت مثله كباقي الفيروسات المنتشرة.

ولفت، إلى أن السلالة الجديدة المنتشرة لفيروس كورونا تنتشر بطريقة أوسع وبسرعة مكوكية مقارنة بالموجة الأولى التي عاشها العالم على مدار العام الماضي، إلا أنها لا تتسبب في انعكاسات إضافية على مصاب كورونا.

عاش العالم الاوروبي والعربي حالة من القلق التي باتت لا تفارقهم بعد ظهور السلالة الجديدة، لتسيطر العديد من الأفكار على فكرهم منها هل سيحتج الفيروس المتحور لقاح جديد، وذلك بعد الوصول إلى أول لقاح للفيروس بعد أكثر من عام، وغيرها العديد من الأسئلة التي تطرح ما بين الحين والآخر.

فيروس كورونا المتحور

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك العديد من السلالات المختلفة التي ستظهر في الوسط خلال الفترة القادمة، مناشدة المواطنين بإتباع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس وتمكنه من حصد الأرواح حول العالم.

اتخذت العديد من الدول الإجراءات التي تتناسب مع المرحلة الراهنة بعدما بدأت أعداد إصابات فيروس كورونا تتصاعد بطريقة جنونية، فمنها الدول التي فرضت حظر التجوال لنهاية الشهر وعادت للغلق من جديد، والبعض الآخر اتجه إلى حظر دخول البريطانيين إلى أراضيهم خوفًا من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.