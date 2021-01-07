فخري الفقي..دوت الخليج ينشر السيرة الذاتية للمعينين في البرلمان

مما لاشك فيه أن المجالس النيابية تحتاج إلى الأيقونات الناجحة، كل في مجاله، وبالحديث عن المجالات النوعية الهامة، يتبدا لنا الاقتصاد، الذي تحتفظ مصر فيه بكنوز من الرجال العلماء، أصحاب الخبرات الريادية، ومنهم الدكتور فخري الفقي.

يقدم دوت الخليج إطلالة على شخصية الفقي وإنجازاته العلمية، والمناصب العالمية التي وصل إليها، والتي يكون معها أنباء تعيينه في مجلس النواب بمثابة انتصر لرجال العلم المتخصصين، وثقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشخصيات والكوادر التي يمكن أن تشكل إضافة حقيقية تثري العمل النيابي والبرلماني في مجلس النواب.

سيرة ذاتية مبهرة

يمتلك الدكتور فخري الفقي، وفقا لما رصده موقع دوت الخليج، مسيرة ممتدة من الخبرات الضخمة، قوامها يزيد على 3 عقود كاملة، أو بتحري الدقة: خبرة دولية طويلة امتدت لـ 35 عامًا في مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية، وكذلك في مجالات التدريب والبحث العلمي والدراسات التطبيقية على مستوى كل من مصر، والدول العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور فخري الفقي أحد كنوز المعينين في مجلس النواب الجديد حصل الفقي على ماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما أنه يحوز في سيرته الذاتية حصوله على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولا يمكن إغفال تولى الفقي مجموعة من المناصب الرفيعة بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، ولديه العديد من المؤلفات والبحوث الاقتصادية والمالية.

آراء مستنيرة

دأب الدكتور فخري الفقي على إبداء مجموعة من الآراء والأطروحات التي شكلت بمثابة الضوء الذي أنار الطريق أمام الكثير من القرارات الاقتصادية المؤثرة، كما أبدى الكثير من الانطباعات الجيدة بشأن قوة وقدرة ومتانة الأسس التي يقوم عليها اقتصاد البلاد.

وخرج الفقي خلال أزمة كورونا ليتصدى بالرأي والتحليل المعمق لكافة الآراء الخاطئة، لكي يصوب المفاهيم حول الآلية السليمة لمكافحة الجائحة، وصرح حينها بأن الإصلاح الاقتصادي ساعد مصر على الصمود أمام أزمة كوورنا، وأن ماترتكز عليه مصر الآن من سياسات اقتصادية حققت مؤشرات إيجابية ومعدل نمو ملحوظ خلال الفترة الماضية.

كما تطرق الفقي إلى الكيفية التي يمكن أن نجعل بها الاقتصاد المصري في حالة من صمود واستقرار خلال السنوات المقبلة، وتحديدا أمام هذه الجائحة التي هزت اقتصاد العالم، وأن الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها مؤسسات الدولة الفترة الماضية منذ بداية برنامج الإصلاح السابق بالإضافة الي البرنامج الحالي الممول من صندوق النقد الدولي، سيكون لها أبلغ الأثر الإيجابي خلال الفترة القادمة