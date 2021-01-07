وتأتى مشاركة السفير المصرى فى قداس عيد الميلاد المجيد هذا العام بصورة افتراضية نتيجة حالة الإغلاق العام التى تمر بها كندا بسبب جائحة كورونا، والتى تعذرت بسببها المشاركة الفعلية للمواطنين الأقباط فى القداس.
جدير بالذكر أن قداس عيد القيامة الأخير قد تم تنظيمه فى كندا أيضا بصورة افتراضية بحضور عدد محدود من آباء الكنيسة.
واستهل السفير المصرى كلمته بقراءة نص برقية التهنئة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الإخوة والأخوات أبناء مصر المسيحيين بالخارج بهذه المناسبة.
وأكد أبو زيد حرص السفارة المصرية فى أوتاوا، رغم ظروف جائحة كورونا، على التواصل المستمر مع أبناء الجالية، من خلال لقاءات وفعاليات تم تنظيمها عبر الفيديو كونفرانس، وبعض اللقاءات الفعلية المحدودة التى تم تنظيمها حينما سنحت ظروف تخفيف القيود بذلك خلال أشهر الصيف.
ومن ناحية أخرى، استعرض السفير أبو زيد فى كلمته الخدمات التى تقدمها السفارة للجالية، مؤكداً أن طاقم السفارة المصرية فى أوتاوا سيظل على مدار الساعة متاحاً لتلبية أية متطلبات للمواطنين، ومعربا عن تمنياته بعام جديد تنعم فيه الجالية المصرية فى كندا بموفور الصحة واستمرار النجاح والتوفيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برسالة تليفزيونية مسجلة.. سفير مصر بكندا يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.