برسالة تليفزيونية مسجلة.. سفير مصر بكندا يشارك فى قداس عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا، مساء الأربعاء، التهنئة للجالية المصرية القبطية فى كندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر رسالة تليفزيونية مسجلة تم اذاعتها خلال قداس عيد الميلاد بمختلف الكنائس القبطية الأرثوذكسية فى شرق وغرب كندا.





وتأتى مشاركة السفير المصرى فى قداس عيد الميلاد المجيد هذا العام بصورة افتراضية نتيجة حالة الإغلاق العام التى تمر بها كندا بسبب جائحة كورونا، والتى تعذرت بسببها المشاركة الفعلية للمواطنين الأقباط فى القداس.

جدير بالذكر أن قداس عيد القيامة الأخير قد تم تنظيمه فى كندا أيضا بصورة افتراضية بحضور عدد محدود من آباء الكنيسة.

واستهل السفير المصرى كلمته بقراءة نص برقية التهنئة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الإخوة والأخوات أبناء مصر المسيحيين بالخارج بهذه المناسبة.

وأكد أبو زيد حرص السفارة المصرية فى أوتاوا، رغم ظروف جائحة كورونا، على التواصل المستمر مع أبناء الجالية، من خلال لقاءات وفعاليات تم تنظيمها عبر الفيديو كونفرانس، وبعض اللقاءات الفعلية المحدودة التى تم تنظيمها حينما سنحت ظروف تخفيف القيود بذلك خلال أشهر الصيف.

ومن ناحية أخرى، استعرض السفير أبو زيد فى كلمته الخدمات التى تقدمها السفارة للجالية، مؤكداً أن طاقم السفارة المصرية فى أوتاوا سيظل على مدار الساعة متاحاً لتلبية أية متطلبات للمواطنين، ومعربا عن تمنياته بعام جديد تنعم فيه الجالية المصرية فى كندا بموفور الصحة واستمرار النجاح والتوفيق.