فيديو .. صحة البحيرة تؤكد: مستشفى صدر دمنهور به 16 ألف لتر أكسجين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه لا توجد أزمة لنقص الأكسجين لمصابى فيروس كورونا المستجد، كاشفاعن أن مستشفى الصدر بدمنهور فيه 6 آلاف لتر أكسجين وزودت بـ10 آلاف لتر أكسجين ليصبح إجمالى الموجود 16 ألف لتر أكسجين.





جاء ذلك فى بث له ردا على ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا من فيديو بث مباشر لمصاب يستغيث بالمسئولين بوزارة الصحة عبر صفحته الشخصية من نقص الأكسجين بالمستشفى. وأوضح وكيل الوزارة أنه لم يصفر عداد الأكسجين مطلقا، مشيرا إلى أن الفيديو كاذب وغير حقيقى، كاشفا عن أن صوت الأكسجين، يظهر أنه يعمل فى الفيديو المتداول، مؤكدا أن محافظة البحيرة بها 2.200 أسطوانة كافية لمحافظتين وليس واحدة فقط. وكان عدد من النشطاء تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، فيديو بث مباشر لشخص يرتدى ملابس العزل، ويتحدث بأنه موجود فى مستشفى صدر دمنهور فى محافظة البحيرة ويشتكى من نقص الأكسجين فى المستشفى، ويستغيث بالمسئولين خلال الفيديو المتداول قائلًا: "الأكسجين نقص علينا احنا فى مستشفى صدر دمنهور، الأكسجين نقص علينا الأكسجين نقص علينا الأكسجين يا ناس".

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