صور.. الوطنية للتدريب تحتفل بتخريج 25 متدربا من العاملين بـ الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب يوم الثلاثاء الماضى، تخرج متدربى برنامج "ديوانى كفء" بمحافظة الوادى الجديد البالغ عددهم 25 متدربًا من العاملين بديوان عام المحافظة، والذين استضافتهم الأكاديمية الوطنية للتدريب على مدار 21 يومًا تدريبيًا بمقر الأكاديمية.





وهنأت الكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية، متدربى البرنامج، لانتهائهم من فترة التدريب بنجاح واجتهاد، وشددت على أدوراهم باعتبارهم سفراء للأكاديمية وأداة للتغيير، والعمل على تطوير وتغيير بيئة العمل المحيطة بهم.



ومن جانبهم، شارك متدربو البرنامج تقييمهم للتجربة والاستفادة العائدة عليهم أثناء تواجدهم بالقاعات الدراسية خلال فترة البرنامج، وناقشوا بعض المقترحات والآراء الخاصة بهم، فاقترح على ميصر، مدير البوابة الإلكترونية بالمحافظة، أن يتم استغلال الفترة المسائية بالبرنامج لعقد ورش عمل؛ لتغذيتهم بالمعلومات والخبرات المختلفة الكافية التى تصب بلورة تمكينهم للقيادة مستقبلًا.



كذلك ناقشت بسمة عبدالحكيم، مديرالمكتب الإعلامى بالمحافظة، ضرورة مرور المحافظ بتجربة سابقة بالعمل الحكومى، مما له ثماره على تقدم وتميز دورة العمل داخل المحافظة، وتمنت إيمان حسين، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، إنعقاد ورشة عمل مشتركة مع متدربى "البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة"، لتعظيم الاستفادة القصوى أثناء وجودهم بالأكاديمية وتبادل الخبرات والأفكار، إلى جانب إدماج عدد من المحافظات المختلفة فى الدفعة الواحدة من البرنامج.



واقترح محمد سيد أبو بكر، مشرف نظام بالمركز التكنولوجى بالمحافظة، تقديم توصية لجميع الوزارات المصرية، لتأهيل جميع العاملين بالمحافظات سواء بتقديم محاضرات بسيطة أو بالتدريب، لخلق بيئة من الوعى وفكر التغير فى سبيل تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنيين، واقترح البعض منهم تطبيق نظام التدريب العملى والميدانى بالجهات الحكومية المختلفة بجانب التدريب النظرى.

كما عبروا عن شكرهم للدكتورة رشا راغب، ومحمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، على إلحاقهم بالبرنامج، وحفاوة وترحيب واستضافة الأكاديمية لهم، فضلَا عن حرص الدكتورة رشا ومحافظ الوادى الجديد على تدريبهم وتغذيتهم بالمهارات الإدارية اللازمة، والعمل على إكسابهم مهارات التواصل الفعال.

وعملت الأكاديمية الوطنية للتدريب على إعداد برنامج يتلاءم مع تباين خلفياتهم العلمية والعملية، وشملت محاور البرنامج مصر أين وإلى أين "رؤية مصر2030"، والاتجاهات المعاصرة فى إدارة الموارد البشرية، إلى جانب الأمن المعلوماتى والبيانات الكبرى Big Data، والحوكمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات، بالإضافة إلى إدارة التغيير ومقاومته، وعلاقات العملاء فن واستدامة، وإدارة المشروعات، وأخيرَا التواصل الفعال فى بيئة العمل، والعمل الجماعى وإدارة فرق العمل، والتخطيط الاستراتيجى الفعال.

ويُذكر أن البرنامج هو نتاج التعاون المُثمر والمستمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومحافظة الوادى الجديد، إذ صممت الأكاديمية برنامج تدريب للعاملين بديوان عام محافظة الوادى الجديد من أجل تدريبهم على مجموعة من المهارات الهامة لأدوارهم القيادية والوظيفية، وفى إطار سعى الدولة المصرية لتدريب كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتأهيل العاملين بها بشكل عام ورفع كفاءتهم.

وخرجت الأكاديمية 20 متدربا من العاملين بديوان عام محافظة كفرالشيخ فى 17 سبتمبر من العام الماضى.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهورى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.