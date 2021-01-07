الطفل المصري ميسرة محمود صاحب لقب شخصية عام ٢٠٢٠ بالنمسا يزور منطقة...

في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة السياحة والآثار، زار الطفل ميسرة محمود الفائز بجائزة شخصية عام ٢٠٢٠ بالنمسا، منطقة اثار الهرم حيث قام بجولة داخل الهرم الأكبر و أبدى انبهاره بعدد أحجار الهرم وطريقة بناءه وضخامة التابوت الجرانيت الخاص بالملك وطريقة نحته. كما شاهد تمثال ابو الهول و التقط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.

وقد التقي به السيد/ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم أثناء زيارته معربا عن إعجابه وفخره بالطفل ميسرة و ما قام به في النمسا من مساعدات لمرضي فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أنه نموذج يجب أن يحتذي به أي طفل وصورة مشرفه للمصريين بالخارج.

جدير بالذكر ان الطفل ميسرة محمود فاز عام ٢٠٢٠ بجائزة شخصية العام بالنمسا، لدوره المجتمعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تسلم درع "شخصية العام" من المستشار النمساوي سباستيان كورتس.