القوات المسلحة تواجه الموجة الثانية لفيروس كورونا بإجراء جديد

أعلنت القوات المسلحة أنه إعتبارًا من منتصف ليل اليوم ستقوم بأعمال التطهير لبعض الأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين . يأتي ذلك فى إطار مساندة جهود أجهزة الدولة فى أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

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