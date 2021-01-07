«حمايتك أمانة».. قوافل طبية في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنوفية

أطلق الهلال الأحمر المصري عددًا من القوافل الطبية في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة المنوفية، وذلك استكمالًا لجهود جمعية الهلال الأحمر المصري للتصدي لانتشار فيروس "كورونا"، حيث تم تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية علي مدار أربعة أيام بقريتي سلامون بحري مركز الشهداء، والحلامشة مركز بركة السبع، كما تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأهالي القريتين، بالإضافة إلى توزيع شنط الحماية والنظافة الشخصية لعدد ٩٠٠ مستفيد.

وبالتزامن، توالت حملات الهلال الاحمر المصري للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، حيث استهدفت الحملات ٣٥٠ مستفيدًا بقرى بركة السبع وشبين الكوم وهورين ومنوف بمحافظة المنوفية على مدار اليومين الماضيين في إطار حملات مبادرة "حمايتك أمانة" والتي أطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في ديسمبر الماضي مستهدفة كبار السن بدور رعاية المسنين بالمحافظات والتي سوف تمتد لتشمل الأطفال بدور رعاية الأيتام أيضا.

وصرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر المصري بأن تلك القوافل الطبية والحملات تأتي في إطار جهود وخدمات الهلال الأحمر المصري المستمرة لمجابهة انتشار فيروس كورونا كجهاز مساند للسلطات في أوقات الأزمات والكوارث.