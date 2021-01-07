نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يتواصل مع الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل مونديال اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على التواصل مع مسئولي وزارة الصحة لمتابعة الملف الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تقام بمصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الإرشادية التى أقرتهااللجنة الطبية بالاتحاد الدولى وكذلك وزارة الصحة.

جاء تواصل صبحي مع زايد فى ضوء تسلم وزارة الصحة الملف الطبي لكنه حرص على المتابعة لضمان خروج البطولة فى أفضل شكل يليق باسم مصر تزامنا مع الظروف التى تمر بها مختلف الدول من تفشى فيروس كورونا.

من جانبه أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البطولة تنال اهتمام القيادة السياسية والتي كلفت بأن تخرج البطولة بأفضل شكل بالاضافة إلى اهتمام ومتابعة مختلف دول العالم خاصة وانها النسخة الأولى التى تشهد مشاركة 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة.