رهف القنون تعلق على انفصالها برسالة نارية تثير اشمئزاز السوشيال ميديا

رهف القنون- ارشيفية
رهف القنون، الناشطة السعودية المثيرة للجدل، خرجت بعد اعلان انفصالها عن صديقها ووالد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، لتؤكد أنها في مرحلة إنتقالية من حياتها ولن تخسر بعد أي شيء على الإطلاق بسبب قدرتها في استبدال الأشياء.
جاء حديث رهف القنون عقب تداول الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، العديد من المنشورات التي تشير إلى أنها تعيش في حالة حزن بعد إنفصالها لتنفي ذلك برسالتها الأخيرة التي لاقت هجوم كبير من قبل النشطاء.
رسالة نارية من رهف القنون
كتبت رهف القنون عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مستخدمة خاصة "الاستوري"، قائلة: "أفضل شيء في الحياة هو أن كل شيء فقدته، تم استبداله بشيء أفضل.. أنا لا أخسر أبدًا، فهو مجرد انتقال".
أحدثت تلك الرسالة صخبًا واسعًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث فسرها البعض بأنها ربما وجدت ما كانت تبحث عنه وهي "الحبيبة" بعد أن اعترفت مؤخرًا بأنها تبحث عن حبيبة للدخول معها في علاقة بعد انفصالها.
أكدت "رهف" بعد انفصالها عن والد طفلتها ومواساه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أنها قادرة عن التخلي بسهولة وليس بحاجة إلى تلك الكلمات المواسية، لافتة إلى أنها استطاعت التخلي عن اسرتها والعيش دونهما.
انفصال رهف القنون
شهدت الفترة الماضية طلاق رهف القنون من صديقها بعد اعلانها عن تخبطها وتسرعها في بناء أسرة وإنجاب طفلة منه، حيث أنها لن تستطع تحديد ميولها الجنسية بعد، الأمر الذي كان من شأنه إثارة غضب جميع المواطنين.
لاقت "القنون" خلال تلك الفترة اتهامات جمة بسبب طريقتها المشينة التي تتحدث بها دائمًا، ومعتقداتها وأفكارها التي تشجع الفتيات على أفكار متنافية مع القيم والأخلاق.
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