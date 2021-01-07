رهف القنون تعلق على انفصالها برسالة نارية تثير اشمئزاز السوشيال ميديا

رهف القنون، الناشطة السعودية المثيرة للجدل، خرجت بعد اعلان انفصالها عن صديقها ووالد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، لتؤكد أنها في مرحلة إنتقالية من حياتها ولن تخسر بعد أي شيء على الإطلاق بسبب قدرتها في استبدال الأشياء.

جاء حديث رهف القنون عقب تداول الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، العديد من المنشورات التي تشير إلى أنها تعيش في حالة حزن بعد إنفصالها لتنفي ذلك برسالتها الأخيرة التي لاقت هجوم كبير من قبل النشطاء.

رسالة نارية من رهف القنون

كتبت رهف القنون عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مستخدمة خاصة "الاستوري"، قائلة: "أفضل شيء في الحياة هو أن كل شيء فقدته، تم استبداله بشيء أفضل.. أنا لا أخسر أبدًا، فهو مجرد انتقال".