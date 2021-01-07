سامح الشيمي: مبادئ المواطنة والمساواة عنوان حقبة جديدة رسختها القيادة السياسية

أكد النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ، أن من صميم نجاح الدولة المصرية ومواجهة، أى تحديات نمر بها أساسها المواطنة، وترسيخ مباديء المساواة وعدم التميز، وهو ما يعزز الوحدة الوطنية بين أبناء مصر،ويؤكد على سعي القيادة السياسية وحرصها علي ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة.

سامح الشيمى: ركائز المواطنة حاضرة فى بنية الدولة المصرية

وأكد سامح الشيمى، عضو مجلس الشيوخ، لــ دوت الخليج، على أن تقرير مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، والذي جاء تحت عنوان" دولة 30 يونيو يرسخ لمبادئ المساواة وعدم التمييز، والمصريون يضعون ركائز بناء دولة "المواطنة والوحدة الوطنية"، تجسيدًا لنموذج متكامل حول الوحدة الوطنية، في ظل الجهود المستمرة من القيادة السياسية لترسيخ وتعزيز وتكريس قيم المواطنة سياسياً واجتماعياً وتشريعياً، مشيرا إلي أنها أحد أهم عوامل استقرار الدولة المصرية، ومقوماً أصيلاً من مقومات الأمن القومي.

سامح الشيمى يؤكد على قيم المشاركة والمساواة

وقال النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، إن المشاركة والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات دون تفرقة أو تمييز، كان مبدأ حقبة جديدة رسختها القيادة السياسية، كازريعة أساسية، بالإضافة إلى قبول الآخر والعيش المشترك والتعاون البناء واحترام وتطبيق القوانين، التي تضمن حقوق الأخوة المسيحيين على مختلف المستويات، مما جعل الدولة المصرية وقيادتها السياسية محل إشادة وتقدير على المستويين الداخلي والخارجى.

هذا ويحتفل الكثير من المصريين اليوم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وقدم عدد كبير من النواب التهنئة للإخوة المسيحيين.

وكان النائب أحمد أبو هشيمة قد قدم خالص التهانى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما أثنى على تقرير مجلس الوزراء، الصادر بعنوان " دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المساواة".