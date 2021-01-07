راغب علامة يدعو الجميع لأخذ لقاح كورونا: منتظر وصوله للبنان لاحصل عليه

دعا النجم اللبناني راغب علامة الجميع ببلده لأخذ لقاح كورونا، مؤكدًا أن الخوف منه أصبح بلا داعي في ظل تطور الفيروس بشكل مرعب، مؤكدًا أنه ينتظره وصول اللقاح للبنان ليكون أول من يأخذه.

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ونشر علامة فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، يوضح من خلاله لجمهوره كيف تغير رأيه حول أخذ اللقاح، وقال:"يوم عن يوم عم يطور لقاح كورونا، من كام شهر أنا كنت كتير خايف من اللقاح، لكن اليوم الخطر الدائم هو كورونا نفسه، أنا منتظر يوصل اللقاح على لبنان لأكون أول واحد يأخذه".

راغب علامة عن لقاح كورونا: طبيعي وفعال ومن الواجب أخذه

وأضاف تعليق على الفيديو يكشف فيه مدى خطورة الموجة الثانية من الفيروس، وضرورة إتخاذ كافة الاحتياطات لتجنب الإصابه به، وقال:"كورونا وباء مخيف وعلينا الاحتياط منه، وفي هذه الأيام انتشر بشكل مرعب.. في السابق قالوا أن اللقاح سيكون على شكل شريحة الكترونية يضعوها في الجسم فمن الطبيعي أن نرفض أخذه وأن نخاف.. والآن وقد أطلقت الشركات العالمية لقاح طبيعي فعّال، فأصبح من الواجب أن نأخذه في أول فرصة".

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أخر أعمال راغب علامة

يذكر أن الفنان اللبناني يستعد لطرح أغنيته الجديدة خلال الأيام القادمة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، والتي تحمل اسم"علشان دلعتك"، وهي من كلمات محمد البدري، الحان بينو، أنا التوزيع الموسيقي لمدحت خميس.

أغنية راغب علامة عن فيروس كورونا

فيما كانت آخر أعمال السوبر ستار اللبناني راغب علامة، أغنية "انتوا أملنا" التي أطلقها بهدف التوعية ضد فيروس كورونا المعروف بـ"كوفيد 19"، وجاءت من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

راغب علامة يشكر الجيش اللبناني في أغنية أنتوا أملنا

ومن خلال تلك الأغنية توجه علامة بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى عملت على تسهيل عمليات التصوير الخاصة ببعض اللقطات من أجل " الفيديو كليب"، بجانب أغنية "صدفة" وهي من كلمات وألحان أماني النوري.

