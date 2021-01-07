محمد لطفى: ملف المواطنة لطالما كان من أقدس ما يعتز به شعب مصر

قال النائب محمد لطفي الساعي، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية شكلت نموذجاً متميزاً فى الوحدة الوطنية بين نسيجى الأمة مسلمين ومسيحيين، بعد أن تسارعت وتيرة الجهود على كافة الأصعدة، لبناء دولة تعلى وترسخ قيم المواطنة والانتماء، وعدم التمييز والمساواة بين مختلف طوائف الشعب في الحقوق والواجبات في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تدفع لترسيخ القيم والتأكيد عليها.

محمد لطفى الساعى: مصر تتقدم بنجاح فى ملف المواطنة

وأشار محمد لطفى الساعى، عضو مجلس الشيوخ، لــ دوت الخليج، أن تقرير مجلس الوزراء الذي الصادر بشأن المواطنة والوحدة الوطنية، يؤكد على أهمية نجاحات الدولة في ملف المواطنة، مؤكدا على ترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، فضلاً عن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين دون النظر إلى ديانتهم أو معتقداتهم فالكل سواء، لتشكل هذه القيم حائط صد وخط دفاع؛ لمواجهة الكثير من التحديات والمحاولات لإثارة الفتن داخل المجتمع المصري.

محمد لطفى: هناك حالة من تضافر الجهود

وأكد عضو مجلس الشيوخ، محمد لطفى، أنه وفي الأونة الأخيرة تضافرت جهود الدولة فيما يتعلق بملف المواطنة، لاسيما بناء وترميم وتقنين أوضاع الكنائس، وكذلك اتخاذ خطوات جادة ومتوازية في محاربة الإرهاب وقضية البناء والتنمية، وعلى مر العصور فإن وحدة شعب مصر ونسيجها الواحد لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها، وهو ما يتعين التنبيه له باستمرار ويغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع في الشكل والفكر والعقيدة، كسبيل أساسي للتقدم والتطور للمجتمع المصري.

وأشار محمد لطفى الساعى، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التاريخ الطويل والتراث العريق لمصر والذي صبغه العيش المشترك وجسدت معالمه القيم الإنسانية السامية التي رسختها الأديان للتعايش السلمي وقبول الآخر، هو ما يشكل كيان ووجدان هذه الأمة.