حزب مستقبل وطن يطلق مبادرة لتوفير علاج فيروس كورونا

أعلن حزب مستقبل وطن، إطلاق مبادره لتوفير علاج فيروس كورونا لعدد (200) حاله بمستشفى، دارالسلام المركزي، وتوفير عدد (10) أسطوانات أكسجين بمستشفى السلام الخاصة.

المبادرة برعاية طارق رضوان

ويأتى هذا برعاية النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمركز دار السلام سوهاج، بعد تزايد حالات فيروس كورونا في دار السلام، حيث أطلق حزب مستقبل وطن، بدارالسلام محافظه سوهاج، مبادرة لتوفير علاج مرضي فيروس كورونا لعدد (200) حاله وتوفير العلاج بمستشفي دارالسلام المركزي وتوفير الإعداد اللازمة من الأدوات الطبية لمستشفى دارالسلام المركزي.

طارق رضوان: مستقبل وطن يبادر لطرح حلول سريعة

وأكد النائب طارق رضوان، أن حزب مستقبل وطن، يبادر دائماً من خلال نوابه وأعضاء هيئته البرلمانية في مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في الأزمات والتحديات الصعبة، والعمل علي وجود حلول سريعة لمواجهة أزمة فيروس كرونا والحد من تفشي هذا الفيروس.

وذلك بحضور الدكتور علي كمال ثابت، نائب مدير مستشفى دار السلام المركزي، بالنيابة عن الدكتور فرح مرزوق، مدير مستشفي دارالسلام المركزي، والدكتور ياسر عرفات عبداللاه، مدير قسم الصيادلة بمستشفي دارالسلام المركزي، والدكتور وليد حسني، مدير قسم الاستقبال والأستاذ احمد مصطفي ، مسئول قسم الكلي، وهيثم عبدالخالق رضوان ، ومحمود حسن حمام رضوان، وطارق احمد رضوان.

وأعلن الدكتور أحمد حسني رضوان ومحمد حسني رضوان ، مجلس إدارة مستشفي السلام التخصصي عن توفير عدد (10) أسطوانات أكسجين لمرضي العزل المنزلي بفيروس كورونا مجاناً ، وذلك من مبداء مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في الأزمات والتحديات الصعبة، والتخفيف علي أهالينا بدارالسلام ، وتقديم المساعدة لهم.