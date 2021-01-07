بنسبة 100%.. الأوقاف تستجيب لجميع شكاوى المواطنين فى 2020

جدة - نرمين السيد - أبرز موقع البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، الذى هو أحد مؤشرات استراتيجية ورؤية مصر 2030، جهود وزارة الأوقاف فى الاستجابة لشكاوى المواطنين، إذ بلغت نسبة الإنجاز 100% خلال عام 2020.





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