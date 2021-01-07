فيديو.. خدمات طبية فندقية بمستشفيات الرعاية الصحية بمواصفات عالمية  

جدة - نرمين السيد - كشف فيديو مصور بثته الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن تجهيز قسم للرعاية الصحية الفندقية بمستشفى النساء والولادة التخصصى بمحافظة بورسعيد، وفق أحدث المواصفات العالمية فى تجهيز الغرف الفندقية، ليصبح جاهزًا لتقديم الخدمات الأكثر تميزًا لمنتفعات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





ويأتى ذلك ضمن استعدادات الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطبيق الخدمات الفندقية، لخدمة منتفعات منظومة التأمين الصحى الشامل من السيدات بمحافظة بورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى من مراحل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، التى تعد آداة الدولة الرئيسية لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، أن استحداث مفهوم الخدمات الفندقية بالمستشفيات التابعة للهيئة، يهدف إلى توفير سبل الراحة النفسية والجسمانية للمريض، وتحسين انطباعه عن خدمات المستشفى، بما يحقق أعلى مستوى من الجودة الشاملة، وتحسين بيئة العمل وكسب ثقة المنتفعين بالمنظومة، ومن ثَّم تحقيق التفوق والتميز على المستويين الإكلينيكى والخدمى.

يشار إلى تقديم مستشفى النساء والولادة التخصصى ببورسعيد، الخدمات الطبية للأطفال حديثى الولادة أيضًا، بطاقة استيعابية 52 سريرا بالقسم الداخلى، وغرفتى عمليات وكشك ولادة، وملحق بقسم العمليات 19 حضانة للأطفال بسريرين بمشتملاتها من أجهزة التنفس الصناعى.

وبالنسبة لقسم العناية المركزة فيضم 9 أسرة عناية مركزة بملحقاتها، لخدمة الحالات الحرجة بعد الولادة، إضافة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الذى يستقبل الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة، فيما يوجد 3 عيادات خارجية بالمستشفى، الأولى للكشف عن الحوامل، والثانية لمناظرة أمراض النساء، والثالثة لتنظيم الأسرة.

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