القوات المسلحة تعلن تطهير الأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين

أعلنت القوات المسلحة، أنها ستقوم اعتباراً من منتصف ليل اليوم بأعمال التطهير لبعض الأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.
يأتي ذلك فى إطار مساندة القوات المسلحة، لجهود أجهزة الدولة في أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة إنتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.
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