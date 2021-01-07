وزارة التضامن: إغلاق 11 حضانة والعمل بنسبة 50 % لمواجهة كورونا

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج، أن إدارة الطفولة والأمومة بالوزارة ستقوم بعمليات متابعة للحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتوفير قياس درجة الحرارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونوهت نيفين القباج، إلى استمرار العمل بالحضانات مع تقليل الكثافة بها لنسبة ٥٠٪، مع تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت نيفين القباج، أن عمليات المتابعة على الحضانات ستستمر مع الالتزام بنسبة الإشغال المحددة بـ٥٠٪، مشددة على أنه في حال إذا ما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا سيتم غلق الحضانات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إغلاق 11 حضانة بسبب إصابات كورونا، منذ إعادة فتح الحضانات مرة أخري، وذلك من أصل 4 آلاف حضانة وهي نسبة قليلة.