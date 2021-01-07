وفاة اللواء حامد الشعراوى قائد حرس الرئيس الأسبق حسنى مبارك

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توفى صباح اليوم، اللواء حامد الشعراوى قائد حرس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بعد إصابته بأزمة صحية، وقد نعاه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عبر صفحات وحسابات "تويتر"، و"فيس بوك".
وكانت خبير لغة الجسد رغدة السعيد، كتبت عبر حسابها على تويتر"، "لا حول ولا قوة الا بالله ابن خالى اللواء/ حامد الشعراوي الحبيب و كبيرنا في ذمة الله ارجو الدعاء له بالرحمة و المغفرة .. الكورونا اخدت مننا كتير و منعتنا نودع ناس كتير قلما بطلب الدعاء لميت هنا بس ده غالي عليا اوي الله يرحمه".
رغدة السعيد على تويتر
وكان اللواء الراحل حامد شعراوى قد التحق بقوات الصاعقة بعد تخرجه في الكلية الحربية، وشارك في مهام قتالية بحرب الاستنزاف وانتصار أكتوبر 1973.
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