القوات المسلحة تبدأ منتصف الليل تطهير الأماكن العامة للوقاية من كورونا

فى إطار مساندة جهود أجهزة الدولة فى أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا ستقوم القوات المسلحة اعتبارًا من منتصف ليل اليوم بأعمال التطهير لبعض الأماكن التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

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