محمد صلاح ينافس ميسي لاختيار أفضل جناح أيمن في أوروبا 2020

ينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على جائزة أفضل جناح أيمن في الدوريات الخمس الكبرى مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني في الاستفتاء الذي طرحته شبكة "هو سكورد" العالمية المتخصصة في تحليل أرقام اللاعبين في مختلف انحاء العالم.

واختار الموقع محمد صلاح بجانب ليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة الى نجم ساسولو الإيطالي دومينيكو بيراردي للاختيار فيما بينهما كأفضل جناح أيمن في الدوريات الخمس الكبرى خلال عام 2020.

واكد الموقع تعليقاً على اختيار محمد صلاح بين أفضل 4 أجنحة في الدوريات الخمس الكبرى أنه عام 2020 كأفضل لاعب يسجل الأهداف في الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، وعندما احتسب التمريرات الحاسمة، تمكن أربعة لاعبين فقط في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا من الحصول على توزيع مباشر في عدد الأهداف أكثر من نجم ليفربول (32).

أضافت أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سجلا تسديدات على المرمى (58) أكثر من صلاح في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا العام الماضي.

في سياق متصل، ارتبط اسم النجم محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال الى الدوري الإسباني عبر بوابة ريال مدريد أو برشلونة وسط أنباء عن غضب الفرعون من عدة أمور داخل فريقه أبرزها عدم حصوله على شارة الكابتن في مباراة ميتلاند الدنماركى في دوري أبطال أوروبا، بخلاف عدم فتح إدارة الريدز لملف التجديد له بعقد يمتد لسنوات أكثر رغم أنه مرتبط حتى 2023 مع بطل النسخة الأخيرة من الدوري، حيث يقدر راتبه السنوي 23 مليون يورو.

ارتباط محمد صلاح بالدوري الاسباني ليس وليد الصدفة خاصة وأن هناك اهتمامات في العامين الماضيين باللاعب الا أن وفقاً للصحف الإسباني فإن محمد صلاح تم ارجاء التعاقد معه من قبل إدارة ريال مدريد نتيجة وضع شرط استمرارية الفرعون في التألق بالملاعب الإنجليزي وهو ما بات واضحاً على أرض الواقع بعدما تسيد ترتيب الهدافين في موسمين ماضيين بالإضافة الى الموسم الحالي الذي يتصدره برصيد 13 هدفاً.

وبالرغم من حالة الزخم الإعلامي بعد تصريحات اللاعب نفسه في حوار لصحيفة "آس" الإسبانية إمكانية رحيله الى الدوري الاسباني خاصة وأن الأمر في يد ناديه ليفربول، الا ان هناك معوقات قد تبدد أحلامه في الانتقال الى الليجا سواء مع ريال مدريد أو برشلونة.