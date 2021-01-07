مدير مكتب مؤسسة اليابان: اكتشفت كرم ولطف المصريين.. والملوخية والمحشي طعامي المفضل

أكد يو فوكازاوا، مدير مكتب مؤسسة اليابان الثقافية بالقاهرة، أن الموسيقى هي موضوعه المفضل ومنذ عدة سنوات قامت المؤسسة بدعوة "ديو جوتو" وهو عازف كمان شاب ياباني شهير جدا للقاهرة وقام بتقديم حفل موسيقى مع فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني في كل من القاهرة والإسكندرية، وكذلك أقامت المؤسسة حفل طبول في الأوبرا، وتحاول أن تأتي بأفضل وأكبر عدد ممكن من الفنانين اليابانيين لتقديم عروضهم للجمهور المصري، وحاليا تأتي المؤسسة بفيديوهات للعروض الفنية والموسيقية لعرضها مجانا "أونلاين" للشعب المصري.

وأضاف فوكازاوا أنه عندما تدعو المؤسسة فنانين من اليابان وتقدم وتعمل على خلق فعالية ثقافية لهم، أو إعداد حفل موسيقي، عادة ما تقوم أيضا بدعوة فنانين مصريين لمشاركتهم، فما يحدث كثيرا في معظم عروض المؤسسة الموسيقية أن تقوم مؤسسة اليابان بدعوة فنان أو أكثر مصريين للمشاركة في هذا العرض.

وتابع أنه لا يوجد في الوقت الحالي تعاون بين دور النشر المصرية واليابانية، خاصة في مجال إنتاج وترجمة القصص المصورة اليابانية الشهيرة "مانجا" ولكن هناك تعاونا مع لبنان وفي طريقهم لطباعة مجلة "مانجا" ولهذا تدعمهم المؤسسة ماديا، وإذا أبدى أحد في مصر الاهتمام بإنتاج مطبوعة مماثلة فبالتالي سيتم دعمهم، ولكن حتى الآن لم تبد أي دار نشر اهتماما. وذكر مدير مؤسسة اليابان الثقافية أنه يستمتع كثيرا بوجوده في مصر، لأنه اكتشف المصريين وكرمهم ولطفهم "حبوبويين وعشريين" "بيتصاحبوا بسهولة على الناس"، وكانت صورة المصريين في السابق لديه أنهم عمالقة وبشوارب كبيرة وكان يخشى القدوم لــ مصر في البداية، ولكنه وجدهم ودوديين، ولا يهتموا بصغائر الأمور وهو ما لفت انتباهه وأعجبه كثيرا، ولا يركزون في كل شيء، على عكس اليابانيين، كما أنهم يصلون أكثر من مرة في اليوم وهذا في غاية الأهمية، لأنه لا يوجد ذلك في اليابان، حيث أن الوقوف أمام الخالق لا يجعلك تنساه، متمنيا أن يفعل ذلك اليابانيون. وأضاف أنه قام برحلة نيلية من الأقصر لأسوان وكانت أجمل رحلة يقوم بها في حياته، وأنه في بداية العام الجاري سوف يكرر هذه الرحلة مع أسرته ويزور أبو سمبل في أسوان، وأنه كثيرا ما يزور الغردقة وشرم الشيخ. وبالنسبة لطبقه المفضل قال فوكازاوا إنه الملوخية والطعمية والكشري كذلك، والمحشي ورق العنب. وحول الجوائز الدولية التي تقدمها المؤسسة قال إن هناك جائزة دولية تمنحها وهي جائزة مؤسسة اليابان تمنح لأشخاص أو منظمات لتعزيز قيم التعاون والتبادل الثقافي بين اليابان ودول العالم وتمنح سنويا إما لأشخاص أو منظمات.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير مكتب مؤسسة اليابان: اكتشفت كرم ولطف المصريين.. والملوخية والمحشي طعامي المفضل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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