أنشطة رياضية.. مدير صندوق مكافحة الإدمان يكشف خطوات ما بعد العلاج ومعسكرات المتعافين.. فيديو

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أننا نقوم بعمل التأهيل المهني لمرضى الإدمان بجوار التأهيل الاجتماعي حيث وجدنا حالات طلاق بين مرضى الإدمان، وهناك تنسيق مع برنامج مودة، ليتم إعداد مرضي الإدمان للحفاظ علي أسرهم، وأدوارهم، ومسئوليتهم داخل نطاق الأسرة، والحوار الأسري، والجوانب الصحية المتعلقة بالصحة الإنجابية وغيرها.
وأضاف عثمان فى حواره لـ "دوت الخليج"، أن برنامج مودة يقدم حزمة متكاملة لمرضى الإدمان، حتي يكون جنبا إلي جنب مع التمكين الاقتصادي والتأهيل النفسي.
وقال عثمان، إن لدينا عدد كبير جدا من الأنشطة الرياضية، والتأهيل الرياضي المتكامل، وأيضا مناقشات علي أعلي مستوي بين مرضي الإدمان، بالإضافة إلي العديد من الرحلات التي تتم باستمرار بالتنسيق مع وزارة الشباب في قطار الشباب، وأيضا معسكرات للمتعافين، كل هذه خطوات قدمنها في 2020 وسنستكمل مسيرة العمل في 2021.
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