نجلاء بدر تلقن متابعة درسًا في الدين والأخلاقيات

نجلاء بدر، الفنانة المصرية، التي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب تهنئة عيد الميلاد المجيد التي دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن استيائها من بعض التعليقات التي كتبت بعد تهنئتها بعيد الميلاد المجيد، التي أوضحت كم التفكير المريض الذي أصبح منتشرًا بين المواطنين.

نجلاء بدر في خناقة على السوشيال ميديا

علقت إحدى متابعات الفنانة نجلاء بدر، على منشور تهنئتها بعيد الميلاد المجيد، كاتبة: "بتهنيهم على كفرهم"، لترد عليها "نجلاء" قائلة: "استغفر الله العظيم، أنتي إزاي بتكفري الناس أي دين أداكي حق التكفير، ده عيد ميلاد سيدنا عيسى أنتي لا تؤمني بالأديان والرسل؟".

وأردفت حديثها قائلة: "أقري الكتب السماوية كلها التوارة والإنجيل والقرآن الكريم، أنتي كده مش عارفة حاجة عن الأديان ولا الأنبياء ولا الكتب اللي المفروض تؤمني بها فبلاش تتكلمي ولا تعلقي بجهل، أول آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وأول كلمة اقرأ يا ترى عملتي بيها".

عدلت نجلاء بدر المنشور وأضافت عليه، قائلة: "الفكر المنتشر على جهل بالأديان والكتب والرسل مرفوض عندي وغير مقبول احترموا الأديان والرسل والكتب".

آخر أعمال نجلاء بدر

تألقت "بدر" خلال الفترة الأخيرة لتنعش أدوارها بشخصيات جديدة عليها منها مسلسل إلا أنا الذي شاركت فيه بقصة لازم أعيش، لتلفت الأنظار لها من خلال تلك القصة التي جابت مواقع التواصل الاجتماعي لفترات طويلة، لتجعلها تتصدر التريند بدوها خلاله.