هالة كمال: عهد الرئيس السيسى يشهد تطورا كبيرا في تحقيق مفهوم المواطنة

صرحت هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، وأمينة المرأة بالقاهرة عن حزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تشهد تطورا كبيرا في تحقيق مفهوم المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات بين جميع الفئات دون نظر إلى دين أو جنس أو عرق.

هالة كمال: الرئيس السيسى حريص على مشاركة الإخوة الأقباط

وأشار النائبة هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن مصر لن تنهض إلا بعنصري الأمة معا من مسلمين ومسيحين، ويبرهن ذلك حرصه على مشاركة الإخوة الأقباط وتهنئتهم في كل أعيادهم وتحقيق مطالبهم المشروعة من وجود قانون بناء للكنائس وترميمها والتمثيل في كافة وظائف الدولة والقيادات العليا ومجلسي الشيوخ، والنواب والحفاظ علي التراث القبطي، وأحياء مشروع مسار العائلة المقدسة، الذى يتم الترتيب له باحتفالية كبيرة.

وأضافت هالة كمال، عضو مجلس الشيوخ، لــ دوت الخليج، أن العلاقات الجيدة التى تحرص عليها القيادة المصرية مع دولة الفاتيكان، متمثلة في زيارات ودية متبادلة بين الرئيس السيسي، وبابا الفاتيكان، وردود الأفعال الدولية التى تٌمتع الإخوة الاقباط، بكافة حقوقهم، وأكد ذلك أيضا تصريحات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى قوله أننا نشهد بناء مصر الجديدة، والدولة تتخذ منحنى جديد وغير مسبوق في بناء الكنائس وبناء أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط، بجانب مسجد الفتاح العليم في العاصمة الإدارية الجديدة في رسالة لترسيخ الوحدة الوطنية والمساوة بين عنصري الأمة، الذين سيظلان أخوة فى وطن يؤمن بحرية العقيدة والحريات مهنئة الاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ هالة كمال، لــ دوت الخليج، على أن تقرير مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، والذي جاء تحت عنوان" دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المساواة وعدم التمييز بين المصريون، يضعون ركائز بناء دولة "المواطنة والوحدة الوطنية".