كنائس الشرق الأوسط تنعى معاون بطريرك أنطاكية بعد وفاته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس فى بيانه، اليوم الخميس :" بكثير من الأسى والحزن تلقى مجلس كنائس الشرق الأوسط وأمانته العامة خبر انتقال المثلث الرحمة قُدس المطران لوقا الخورى إلى حضن الآب السماوى، معاون بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وأسقف صيدنايا، خطفه الفيروس بالأمس من رعيته وأحبائه وأهله".

وأضاف: كلّنا سنفتقده راعيًا مُحبًّا متفانيًا فى رسالته الكهنوتيّة، لا سيما مجلس كنائس الشرق الأوسط الذى كان ولأكثر من دورة عضوًا فى لجنته التنفيذيّة، وفاعلًا نشيطًا من فعَلة الربّ فى الخدمة الإنسانيّة ونشر الروح المسكونيّة.

وتقدم المجلس وأمينه العام الدكتور ميشال عبس، وباسم أعضاء عائلة الأمانة العامة كافة من غبطة أبينا البطريرك يوحنا العاشر ومن أصحاب السّيادة آباء الكنيسّة الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة وجميع أفراد عائلة الفقيد الغالى بأحرّ التعازى، راجين من الربّ يسوع الذى افتدانا بموته أن يشرِكه بقيامته ويكافئه بالأكاليل السماوية، ولترقُد نفسُه بسلام الربّ يسوع وليكن ذكره مؤبدًا.