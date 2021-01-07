صور.. الأنبا زوسيما يحتفل بعيد الميلاد بأطفيح

جدة - نرمين السيد - وصلى قداس العيد بمشاركة الراهب القس يوسف الأنطونى، والقس فيلوباتير فانوس، والقس صموئيل رضا، والقس استفانوس فوزى، وخورس شمامسة الكنيسة بقيادة المرتل عادل محروس. وحضر عدد محدود من شعب الكنيسة مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وألقى كلمة العيد والتى دارت حول نبؤة ملاخى النبى: "وَلَكُم أيُّها المُتَّقونَ اسْمى تُشرِقُ شَمْسُ البِرِّ والشِفَاءُ فى أَجْنِحَتِها" .. "مل٤: ٢".

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