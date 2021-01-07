لأول مرة.. بواليا يظهر في قائمة الأهلي أمام سيراميكا

ضم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الوافد الجديد من الجونة والتر بواليا لقائمة الفريق الأحمر لأول مرة فى مواجهة سيراميكا ، المقرر لها غدًا الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.

وبذلك تشهد القائمة انضمام الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد لأول مرة بعدما إنضم الأهلي في يناير الجاري قادماً من الجونة ، كما تشهد القائمة عودة محمد الشناوي الذي غاب عن مباراة الاهلي الأخيرة أمام سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لإراحته.