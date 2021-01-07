تمثل 2% الآن.. مدير صندوق علاج الإدمان: التواصل مع صناع الدراما لتقليل مشاهد المخدرات.. فيديو

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، إن موضوع الدراما كان يحتاج منا جهد مضني خلال السنوات الماضية، حيث قمنا بإنشاء أول مرصد لتحليل ورصد جميع مشاهد التدخين والمخدرات على مستوى الدراما، وكانت النتائج صادمة جدا، ففي عام 2014 كان لدينا 102 ساعة فيها مشاهد تدخين ومخدرات في شهر رمضان فقط، ولكن بجسور التواصل التي قمنا بإمدادها مع صناع الدراما بدأت النسب في الانخفاض بشكل كبير، حيث كانت تصل النسب قبل ذلك إلي 13%، واليوم انخفضت هذه النسب بشكل قوي، وأصبحت نسبة التدخين حوالي 2%، ونسبة المخدرات حوالي 1% وبالتالي هناك استجابة من صناع الدراما بشكل كبير.

وأضاف عثمان، فى حواره لـ "دوت الخليج " أن كل عام يوجد لدينا ورشة عمل أو أثنين مع صناع الدراما لنصل إلي دراما رشيدة في التناول، ولكن لا يكون هناك خوض مطول في التعاطي وأيضا لا يكون هناك تغذية للمفاهيم المغلوطة المتعلقة بمشكلة المخدرات التي كي أنها تساعد في التغلب علي الاكتئاب، وتزويد القدرات البدنية، والجنسية، فكل هذه المفاهيم المغلوطة كانت مشكلتنا الكبيرة مع صناع الدراما، ولكننا تواصلنا معهم بشكل قوي.

وأوضح عثمان، أننا استطعنا أن نخفض نسب المشاهد التي تروج للمخدرات، وحقننا مع صناع الدراما نتائج مهمة جدا، وحينما قمنا بعمل بحث بين طلاب مدارس الثانوي في عام 2017 وجدنا 72% منهم يستسقون معلوماتهم عن مشكلة المخدرات من الدراما، فالدراما لها تأثير قوي، وهي العصا السحرية في تناول مشكلة المخدرات، وإذا لم نصل إلي دراما رشيدة في التناول فمن الصعب جدا أن نواجه مشكلة المخدرات.

وتابع عثمان، أنه حدث تعاون كبير بين صناع الدراما في رمضان الماضي وكان هناك تناول دراما رشيدة إلي حد كبير.