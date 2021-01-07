نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ القاهرة يتابع تطوير الصرف الصحي بالمطرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الشرقية، أعمال تطوير مشروع الصرف الصحي، والمنطقة المحيطة بسوق الخميس القديمة، في نطاق حي المطرية.

رافق نائب المحافظ في متابعته، اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، وعدد من التنفيذيين بالحي، ومسئولي الصرف الصحي بالقاهرة.

وأوضح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه شدد خلال جولته، على منع إقامة السوق القديمة، والتي تقام أسبوعيا فى منطقة السوق القديم، مما يعرقل حركة المرور، ويزيد من الإشغالات في محيط مستشفى المطرية.

يذكر أن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، يتابع كذلك، التطوير الجاري تنفيذه في منطقة شجرة مريم، أحد أهم المناطق والمزارات التاريخية، في حي المطرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.