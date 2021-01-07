انت الان تتابع تفاصيل خبر شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة .. الأرصاد تنشر حالة الطقس غدًا وصغرى العاصمة 15 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، توقعات حالة الطقس وبيان درجات الحرارة غدًا الجمعة الموافق 8 يناير 2021، وذكرت الهيئة أن البلاد من المتوقع أن تشهد غدًا طقس دافئ إلى مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل، كما أوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد الساعات الأولى من الصباح الباكر، تكون الشبورة الكثيفة على بعض الأنحاء، خاصة الطرق الزراعية والصحراوية.

حالة الطقس

جاءت توقعات حالة الطقس كما نشرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على المدن والمحافظات المصرية كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: من المتوقع أن تشهد طقس دافئ خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع هبوب الرياح معتدلة.

السواحل الشمالية: من المتوقع أن تشهد طقس مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع هبوب الرياح معتدلة.

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: من المتوقع أن تشهد طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، مع هبوب الرياح المعتدلة.

شمال الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس دافئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل مع هبوب الرياح معتدلة.

جنوب الصعيد: من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع هبوب الرياح المعتدلة.

أماكن تكون الشبورة

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في التقرير الذي نشرته، أن البلاد من المتوقع أن تشهد سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، بينما ستشهد مناطق “السواحل الشمالية الشرقية والغربية والوجه البحري والبحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب سيناء”، تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر الأولى، حتى تصل حد الضباب على بعض مناطق الطرق الصحراوية والمناطق الزراعية.

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي كذلك، أن الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومنطقة جنوب سيناء، من المتوقع أن تشهد تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، خاصة الطرق السريعة والزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين

أما عن حالة البحرين، فقد جاءت توقعات الأرصاد لحالة البحرين غدًا كالتالي:

البحر المتوسط: من المتوقع أن تكون حالته خفيفة مع وصول ارتفاع الموج بين النصف متر والمتر ونصف، مع هبوب الرياح السطحية شمالية شرقية. البحر الأحمر: من المتوقع أن تكون حالته معتدلة مع وصول ارتفاع الموجبين المتر ونصف إلى المترين، وهبوب الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات المصرية كالتالي:

المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى القاهرة 24 15 الإسكندرية 22 13 طنطا 24 14 دمنهور 24 14 بورسعيد 21 15 المنصورة 22 13 الإسماعيلية 23 11

حالة الطقس