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فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 المصرية للاتصالات وطرق سداد الفاتورة billing.te.eg

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دينا بدر 0 تبليغ

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انت الان تتابع تفاصيل خبر فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 المصرية للاتصالات وطرق سداد الفاتورة billing.te.eg والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توفر شركة المصرية للاتصالات، لعملاء التليفون الأرضي، إمكانية استعلام فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 عبر موقعها الإلكتروني، حيث تقوم الشركة بتوفير الفاتورة الربع سنوية كل 3 أشهر، للعملاء بخطوات بسيطة وسهلة، من خلال خدمة استعلام الفواتير billing.te.eg التي توفرها الشركة للعميل عبر موقعها الإلكتروني، وسنقوم بتوضيحها لكم من خلال موقعنا.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

تصدر شركة المصرية للاتصالات فواتير الهاتف المنزلي كل فترة 3 شهور، ويطلق عليها اسم الفاتورة الربع سنوية، وتتيح الشركة لعملاء الهاتف الأرضي إمكانية استعلام الفواتير عبر موقعها الإلكتروني، برقم الهاتف الأرضي وكود المنطقة التابع لها الهاتف، ويمكن للعميل بضغطة زر واحدة التعرف على قيمة الفاتورة التي سيقوم بسدادها بإحدى الطرق المناسبة والتي سنقوم بعرضها كذلك، ومن المقرر أن يتم إعلان الفواتير يوم 15 يناير 2021 الجاري، بحيث يتمكن العملاء وقتها من الحصول على قيمة الفواتير من خلال اتباع الطريقة التالية.

تصدر المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية كل فترة 3 شهور، بحيث يتم على مدار العام إصدار الفاتورة في مواعيد:

  1. شهر  يناير.
  2. شهر أبريل.
  3. شهر يوليو.
  4. شهر أكتوبر

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

استعلام فاتورة التليفون المنزلي 2021

استعلام قيمة فاتورة التليفون الأرضي لعملاء شركة المصرية للاتصالات يكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021

سداد فاتورة التليفون المنزلي

تتيح المصرية للاتصالات كذلك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة فواتير التليفون المنزلي للعملاء، بحيث يمكن للعميل الإطلاع على طرق السداد المختلفة واختيار المناسب فيما بينها:

  1. يمكن سداد الفاتورة من خلال السداد الإلكتروني على موقع الشركة.
  2. يمكن سداد الفاتورة باللجوء إلى خدمة فوري.
  3. يمكن سداد الفاتورة بواسطة البطاقة الائتمانية من ماكينة الصراف الآلي.
  4. يمكن سداد الفاتورة بالتوجه إلى أقرب فرع تابع للشركة.

مفتاح التليفون الأرضي

للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021، يحتاج المستفيد من الخدمة لمفتاح التليفون الأرضي أو ما يعرف بالكود، والذي يأتي كالتالي:

المحافظة الكود
القاهرة 02
الجيزة 02
القليوبية 013
الإسكندرية 03
الغربية 040
المنوفية 048
الشرقية 055
السويس 062
الإسماعيلية 064
مرسى مطروح 046
بورسعيد 066
شمال سيناء 068
جنوب سيناء 069
الدقهلية 050
البحيرة 045
دمياط 057
كفر الشيخ 047
الوادي الجديد 092
البحر الأحمر 065
الفيوم 084
بني سويف 082
المنيا 086
أسيوط 088
سوهاج 093
الأقصر 095
قنا 096
أسوان 097

موعد إصدار الفاتورة

فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية لشهر يناير 2021، سيتم إصدارها يوم 15 من الشهر الجاري، بحيث يمكن لعملاء الهاتف الأرضي الاستعلام عن الفاتورة بكل سهولة من خلال الدخول على رابط استعلام الفاتورة، واتباع الخطوات البسيطة التي قمنا بتوضيحها لكم، وللمزيد من الاستفسارات حول الفاتورة وطريقة الاستعلام عنها، يمكنكم ترك ما لديكم من استفسارات في تعليقات هذا التقرير وسنقوم بالإجابة عنها مباشرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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