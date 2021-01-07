كأس العالم للأندية أول مسمار في نعش استقرار موسيماني مع الأهلي.. تفاصيل

يعيش النادي الأهلي حالة من الاستقرار الفني بعد فوز الفريق بثلاث بطولات الموسم الماضي، وتأهله لكأس العالم للأندية.

ويعول جماهير النادي الأهلي ٱمال كبيرة على الفريق الأحمر، ليس إلا حد التواجد على منصة التتويج من الأربعة الكبار فقط، ولكن ارتفع الطموح مع موسيماني للحصول على كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ أفريقيا والشرق الأوسط.

كأس العالم يمكن أن يكون سلاح ذو حدين، حيث في حالة تقديم مستوى جيد سيدعم هذا فكرة وجود موسيماني في القيادة الفنية للفريق كمشروع يمتد لموسيماني.

ويمكن أن نرى اهتزاز في الثقة لأول مرة بين جمهور الأهلي وموسيماني إذا لم يقدم الفريق الأداء المرجو، وليس من البعيد أن نرى بعض الجماهير وقتها تطالب برحيل الموسيماني.

ستقام بقطر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من 1 الى 11 فبراير المقبل بمشاركة أبطال 6 قارات وفريق الدحيل القطري ممثل البلد المنظم ويترقب جمهور النادي الأهلي موعد البطولة واسترجاع ذكريات الميدالية البرونزية التي حصل عليها الفريق في اليابان.

وتأهل النادي الأهلي لكأس العالم بعدما فاز بالأميرة السمراء التاسعة في تاريخ الأحمر على حساب الزمالك الذي فاز عليه بالمباراة النهائية بنتيجة ٢-١.



ويخشي جماهير القلعة الحمراء اهتزاز مستوي الفريق وتخيب أمال الجمهور بعد الفوز بثلاثية تاريخية في موسم 2020 ،وبعد الثقة والدعم الذي تلقها مدرب الفريق "موسيماني"والفريقة والجهاز الفني بأكمله. ويخشي جماهير القلعة الحمراء اهتزاز مستوي الفريق وتخيب أمال الجمهور بعد الفوز بثلاثية تاريخية في موسم 2020 ،وبعد الثقة والدعم الذي تلقها مدرب الفريق "موسيماني"والفريقة والجهاز الفني بأكمله. ويأمل جمهور القلعة الحمراء تقديم الفريق مستوي جيد في كأس العالم للأندية في ظل الدعم والثقة الذي منحها الجمهور حيث ينتظر تقيم يناسب تاريخ المارد الأحمر في هذه البطولة ،وتشهد هذه البطولة في عهد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.