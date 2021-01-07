إليسا تخضع للعزل الصحي بسبب فيروس كورونا

أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، خضوعها للعزل الصحي، بعد إصابة مدير أعمالها أمين أبي ياجي بفيروس كورونا، وذلك بعدما أجرت المسحة في إنتظار نتائجها.

اليسا تخضع للعزل الصحي

قررت إليسا عزل نفسها بعيدًا عن عائلتها لحين ظهور نتيجة المسحة، تجنبًا لزيادة العدوى إن كانت مصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك بعد اعلان أمين أبي يايي، مدير أعمال المطربة اللبنانية إليسا، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للعزل الصحي.

وكتب أبي ياغي على حسابه الشخصي Facebook: "بدأت عام 2021 مع بعض المشاعر الإيجابية"، مشيرًا بذلك إلى خضوعه للعزل المنزلي، واتباع بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا.

آخر أعمال إليسا

كانت آخر ألبومات المطربة اللبنانية إليسا ألبوم "صاحبة رأي"، والذي ضم 18 أغنية، 12 منها باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية واحدة باللغة الفرنسية وهي أغنية Mourir sur scène.

كانت إليسا أعلنت من خلال غلاف الألبوم، الذي طرح مؤخرا في الأسواق، أن هذا الألبوم سيكون الأخير لها مع شركة روتانا، من خلال رسالة كتبتها على الغلاف، ووجهت فيها الشكر لك القائمين على الشركة وللأمير وليد بن طلال على دعمه لها خلال فترة عملها في روتانا، وإسهامه بشكل كبير في النجاح الذي حققته.

يحتوي الألبوم الجديد على أغنية عظيمة،مباحة ليك، حبة اهتمام، على حس حكايتنا، هعتبرك مت، غلطة وقت، أنا شبه نسيتك، إضافة إلى هنغني كمان وكمان.