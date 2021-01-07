ما بين التسمم والغرق.. الحزن يخيم على أسرتين بسوهاج

خيمت حالة من الحزن على أسرتين بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، بعد تعرض أحدهم لغرق نجلهم بنهر النيل، وصدمت الأخرى بتسمم شاب في العقد الثالث من عمره أثر تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ.

انتشال جثة طالب من نهر النيل

خرج الطالب "فتحي" البالغ من العمر 17 عامًا ليتنزه مع أصدقائه في رحلة نيلية ليلقى مصرعه وتكون تلك نهاية حياته وبداية حالة من الحزن تعيشها أسرته مع بداية العام الجديد.

بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، قامت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن المحافظة بانتشال جثة طالب، غرق ولقى مصرعه في نهر النيل، وتم إيداعها بمشرحة مستشفى المنشاة المركزى وتحرير محضر بالواقعة، لتصبح تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وكلفت إدارة المباحث الجنائية بالتحرى.

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فيما تلقى نائب اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج لقطاع الجنوب، بلاغا يفيد بغرق طالب بنهر النيل دائرة مركز المنشاه، وقامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثة.

انزلقت قدمه ولم يتمكن زملائه من انقاذه

ومن جانبه انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق المدعو "فتحي ا م ف" 17 سنة طالب ويقيم بمدينة ميت غمر في الدقهلية، وبسؤال مرافقيه " محمد ع ع" 19 سنة حاصل علي مؤهل متوسط ويقيم ببندر المنشاة، وصديقه الأخر المدعو "علي ا ع ا" والبالغ من العمر 17 سنة طالب ويقيم مع المتوفي في ميت غمر الدقهلية، قالوا أنهم كانوا يسيروا على حافة نهر النيل، بينما انزلقت قدم صديقهم وسقط، ولم يتمكنوا من إنقاذه فغرق ولقى مصرعه سريعًا ونفيا وجود أي شبهة جنائية.

لم يغسل يده فتسمم ومات

وعلى صعيد أخر واجهت أسرة أخرى بمحافظة سوهاج صعقة فقدان أحد شبابها نتيجة مرور بقايا من المبيد الحشري لفمه مما تسبب في تسممه ووفاته، وجاء ذلك عن طريق تناوله طعامه دون أن يغسل يديه بعد قيامه برش الأرض الزراعية بالمبيدات.

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ويقيم العامل البالغ من العمر 32 عامًا، بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وتلقى اللواء الدكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوفاة عامل بعد إصابته بحالة تسمم بمبيد حشري يتم رشه بالأراضى الزراعية.

وأشرف على التحريات اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد هيثم الحجيرى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات، والتي أفادت وصول "خليل خ م ع" شاب ثلاثيني، ويقيم بدائرة المركز إلى مستشفى العسيرات المركزي، ليتضح إصابته بحالة إعياء وقيئ، ولكنه توفي أثناء تلقيه الإسعافات والتي أوضحت تناوله مادة سامة.

والد المتوفي وشقيقه يكشفوا تفاصيل تسممه

وتم توجيه عدة أسئلة لوالده المدعو "خلف م ع" البالغ من العمر 63 سنة وبالمعاش، وشقيقه "محمود" في العقد الثاني من عمره، أوضحوا بأنه عقب قيام المتوفي برش أرضهم الزراعية بمبيد حشري تناول الطعام دون غسل يديه، الأمر الذي أدي لإصابته ووفاته، ولم يدينا أحد في ذلك، وعقب ذلك تم تحرير المحضر وبلعرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة، بعد اثبات عدم وجود أي شبهة جنائية.

