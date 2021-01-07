مصادر لـ دوت الخليج: النائب هشام الحصرى رئيسًا للجنة الزراعة 2021

كشفت مصادر مطلعة لـ دوت الخليج، عن مواصلة النائب هشام الحصرى، رئاسة لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الثانى من مجلس نواب 2021.

هشام الحصرى ولجنة الزراعة

خلال الفصل التشريعى الأول شهدت لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الحصرى، تناول العديد من الملفات والقضايا الهامة، المتعلقة بالملف الزراعى فى مصر، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، تمكنت لجنة الزراعة من خلال مطالبها المتكررة فى زيارة الاعتمادات المالية الموجهة للاستثمار فى القطاع الزراعى.

هشام الحصرى: قانون الزراعة الجديد ينتظر البرلمان المقبل

وكان رئيس لجنة الزراعة الحالى، النائب هشام الحصرى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن البرلمان المقبل سيشهد تقديم قانون جديد للزراعة، يضم كل المناحى المتعلقة بالملف الزراعى فى مصر، بدءً بالأنشطة الزراعية وتنظيمها وإعداد محاورها والعمل على حل جميع المعوقات والمشاكل المتعلقة بالملف الأهم فى مصر.

وأوضح أيضًا، رئيس لجنة الزراعة الحالى، والمنتظر استمراره فى المجلس المقبل، أن أبرز النقاط المركزية للقانون هو تغليظ عقوبة غش المبيدات، خاصة فى ظل وجود سوق موازى للمبيدات، وتأخذ حيز كبير، كما أشار إلى أن "الفلاح" يتعرض للغش، لعدم معرفته بالضوابط المفروضة واللازمة للمبيدات.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس السيسي دعوة البرلمان للانعقاد قريبًا، حيث تنص المادة 276 من لائحة النواب، أن يعقد مع بدء كل فصل تشريعى، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، والتى سيترأسها النائبة فريدة الشوباشى.

كما انفردت دوت الخليج بالأسماء الذى ستتولى رئاسة اللجان النوعية بالبرلمان، حيث من المنتظر أن يترأس النائب أشرف رشاد، رئاسة لجنة الشباب والرياضة، والنائب أحمد السجينى سيواصل أيضًا رئاسة لجنة الإدارة المحلية، والنائب طارق رضوان، سيكمل رئاسة لجنة الشئون الأفريقية، والدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، من المنتظر أن يتولى رئاسة لجنة الصحة، وسوف نسرد لمتابعينا بقية الأسماء بالتفيصل وأبرز القضايا والملفات التى انجزوها.

هذا ووفقًا للائحة المجلس تبدأ الجلسة الافتتاحية بأداء اليمن من قبل أكبر الأعضاء سنًا ثم يتلوه الأعضاء المعاونين، ثم بقية أعضاء المجلس.