محافظ قنا: تسليم أجهزة قياس الأكسجين لحالات العزل المنزلى الأحد المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف الداودى محافظ قنا، أن الأحد المقبل سيتم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا، فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".





وأوضح الداودى أن المبادرة تهدف إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيا لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلى سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات المحافظة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص بهم.

وتقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين فى الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريا طوال فترة العزل المنزلى، حتى تمام شفاء المريض، وفى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية، يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة، لاستقبال المرضى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبه أوضح الدكتور راجى تاوضروس، أنه تم تخصيص 50 فريقا على مستوى المحافظة لمتابعة حالات العزل المنزلى من خلال عمل 4 زيارات تبدأ فى اليوم الثانى من تاريخ تشخيص الحالة ثم اليوم الرابع والسادس والعاشر.

وأضاف أنه سيتم تسليم أجهزة pulse oximeter الخاصة بقياس نسبة الأكسجين فى الدم وقياس النبض للحالات ذات الأولوية، وهى "مريض فوق 60 عاما ويعانى من أمراض مزمنة، السيدة الحامل، مريض فوق 60 عاما ولا يعانى من أمراض مزمنة، مريض أقل من 60 عاما"، على أن يحتفظ المريض بالجهاز لمدة 10 أيام وهى الفترة المقررة للعزل.