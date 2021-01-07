العدل  تعلن عن 12 وظيفة فى الشهر العقارى عن طريق الندب

جدة - نرمين السيد - وحددت المصلحة فى إعلان داخلى، حاجتها لعدد من الوظائف، على أن ينتهى التقديم فى 31 يناير الجارى.

واشترطت الوزارة موافقة جهات العمل، للراغبين فى التقدم للوظائف على النقل لوزارة العدل، والعمل بمصلحة الشهر العقارى.