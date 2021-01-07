خبير إعلامي: القوة الذكية لها تأثير في المجال العسكري والاقتصادي

التقت الدكتورة آلاء فوزى، مدرس الإعلام بجامعة القاهرة عضو البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، اليوم الخميس، مع وفد الإعلاميين من دولة جنوب السودان فى جلسة نقاشية عن "القوة الذكية والعلاقات المصرية الأفريقية المشتركة".
وأوضحت الدكتورة آلاء مفهوم القوة الذكية الذى يعد من مفاهيم العلاقات الدولية، حيث يجمع بين القوة الناعمة المرتبطة بالثقافة والقيم والتأثير الدبلوماسى، والقوة الصلبة المرتبطة بالتأثير في المجال العسكرى والاقتصادى.
وتناولت الجلسة تطبيقات على استراتيجية الولايات المتحدة بوصفها من أهم القوى العظمى، والحرب الباردة القائمة حاليا بين أمريكا والصين.
كما تم التطبيق على استراتيجية بناء الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اقتصاديا وعسكريا وثقافيا وفي مجالات القوة الناعمة المختلفة المصرية.
واختتمت الجلسة بالحديث عن القوة الناعمة المشتركة بين مصر وأفريقيا، وتحديدا مصر وجنوب السودان.
يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التى ينظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بوزارة الدولة للإعلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية.
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